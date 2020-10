Na het rapport van Hoge Raad voor de Justitie over zaak-Chovanec: veel vragen blijven

Die omstandigheden kunnen een verklaring zijn voor de erg voorzichtige toon van dit rapport. Zeker in vergelijking met het rapport van de HRJ over het onderzoek in de zaak-Steve Bakelmans (de verdachte van de moord op Julie Van Espen, red), dat veel concreter en punctueler was, valt dat op.

"De HRJ is er zich van bewust dat deze beperkingen bij de lezer van dit verslag aanleiding kan geven tot enige frustratie", is te lezen. Die inschatting is juist. Maar door de vele vragen bij het grote publiek, wou men minstens al gedeeltelijke antwoorden geven. Later, als het proces achter de rug is, zal het dossier opnieuw uitvoeriger onderzocht worden.