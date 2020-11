Rode Kruis vangt Brusselse daklozen met coronabesmetting op

"In de strijd tegen corona is het essentieel dat iedereen die besmet is, in quarantaine kan", vertelt Hanne Michiel van het Rode Kruis. "Dat geldt dus ook voor daklozen. Omdat de ziekenhuizen deze mensen geen plaats meer kunnen bieden is ons gevraagd om dat ter harte te nemen. Dat deden we ook al tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Er verblijven nu al 68 daklozen, maar er is plaats voor 100 mensen. "Als die 100 plaatsen niet zouden volstaan, kunnen we een extra gebouw in gebruik nemen. Daar wordt nu al volop naar gezocht", verzekert Michiel.