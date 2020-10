Rode Kruis zoekt dringend meer crisisvrijwilligers

De crisisvrijwilligers voeren vooral logistieke taken uit zodat het zorgpersoneel zich op de zorg kan concentreren. Een tweetal weken geleden heropende het Rode Kruis haar vrijwilligersplatform. Sindsdien meldden 1.400 vrijwilligers zich aan. Liefst 129 zorginstellingen lieten via het platform weten op zoek te zijn naar extra krachten doordat steeds meer personeelsleden uitvallen en het aantal besmettingen onder bewoners weer snel toeneemt.

Via www.rodekruis.be/crisisvrijwilligers kan iedereen die zich tijdelijk wil engageren, registeren en kunnen ook zorginstellingen een account aanmaken en hun nood aan hulp publiceren. De bedoeling is dat het hulpaanbod en de hulpvraag via het platform digitaal gematcht worden zodat zorginstellingen snel bijstand krijgen van mensen uit de buurt. Crisisvrijwilligers kunnen zelf kiezen waar ze helpen en voor welke tijdslot ze zich inschrijven.

"Er is dringend nood aan meer crisisvrijwilligers omdat we vandaag slechts voor 20 procent van alle hulpvragen een complete oplossing vinden", zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. "We kunnen nog te weinig zorginstellingen helpen en daar willen we snel verandering in zien."

Ook Margot Cloet van Zorgnet Icuro benadrukt hoe belangrijk het is dat de druk van de ketel gehaald wordt in de Vlaamse woonzorgcentra. "Er vallen heel veel mensen uit, door ziekte, quarantaine of vermoeidheid. Op dit moment zijn er al meer dan 3.000 zorgmedewerkers afwezig en dus is ondersteuning meer dan nodig. Onze woonzorgcentra hebben dringend nood aan hulp van buitenaf en de crisisvrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen zijn meer dan ooit nodig omdat zij bepaalde taken kunnen overnemen."

De crisisvrijwilligers voeren in woonzorgcentra en andere zorginstellingen vooral logistieke taken uit, zoals het bedelen van maaltijden, het verschonen van bedden en het inrichten van COVID-vleugels.

"We verwachten dat de vraag om hulp vanuit verschillende hoeken de komende dagen zal toenemen", zegt Tassignon. "We hopen daarom dat iedereen die zin heeft om zich in de buurt te engageren - al is het maar voor enkele uurtjes - zijn weg vindt naar ons online crisisvrijwilligersplatform. Hun hulp is vandaag meer dan ooit nodig."