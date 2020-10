"Tijd voor noodrem" en "samenleving moet stilgelegd worden": roep om lockdown zoals in maart klinkt luider en luider

Die benarde gezondheidssituatie benadrukt ook Margot Cloet, topvrouw bij Zorgnet-Icuro. Zij heeft net nog een overleg gehad met alle Vlaamse ziekenhuizen. Het beeld dat daar opgehangen wordt, is allesbehalve rooskleurig. "Het zorgsysteem is aan het crashen. Zowel in de ziekenhuizen als in de woonzorgcentra zullen de volgende weken bijzondere inspanningen geleverd moeten worden. We zien een stijging in het aantal opnames, hebben een tekort aan personeel. We gaan keuzes moeten maken tussen mensen die verzorgd kunnen worden en mensen die niet verzorgd kunnen worden. Dat zijn zware keuzes. Er zullen wellicht ook mensen sterven", klinkt het weinig bemoedigend. "We zoeken naar manieren om de intensieve zorg te ontlasten, maar die plannen zijn niet oneindig en zullen onvoldoende zijn."