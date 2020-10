Sint-Niklaas verbiedt eten en drinken in het Waasland Shopping Center

Om die onduidelijkheid weg te werken is er nu het verbod van de burgemeester van Sint-Niklaas: wie iets van eten of drinken koopt in het Waasland Shopping Center, mag dat niet meer ter plaatse opeten of uitdrinken, niet in het centrum zelf en ook niet meer op de parking. “We kunnen de maatregel alleen maar toejuichen, want de toestand is te erg om er slordig mee om te springen. We stelden effectief inbreuken vast op de maatregelen, en er was ook nog te veel onduidelijkheid. Veel mensen dachten dat ze gewoon hun mondmasker mochten afzetten als ze met een drankje rondliepen, of ter plaatse een snack aten. De maatregel is nu duidelijk: niets eten en drinken in het Waasland Shopping Center en op de parking, en dus altijd je mondmasker op houden.”