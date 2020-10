Stad Gent verplicht middelbare scholen afstandsonderwijs in te voeren

In principe mogen middelbare scholen zelf beslissen of ze afstandsonderwijs organiseren of niet. Heel wat Gentse middelbare scholen namen zelf al het initiatief om dat te doen na de herfstvakantie. "Maar er waren nog scholen die aarzelden en als lokaal bestuur vonden we het nodig om die over de streep te trekken", zegt schepen Decruyenaere. "De cijfers zijn verontrustend, we moeten ingrijpen." De regels gelden nu dus voor alle middelbare scholen. Voor kwetsbare leerlingen komen er wel uitzonderingen.