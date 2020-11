Stadsambtenaren van Sint-Truiden nemen lokale radiozender TrudoFM over voor één dag

De stadsambtenaren van Sint-Truiden hebben voor één dag radio gemaakt. Ze namen de lokale radiozender TrudoFM over. “Het is een alternatief op onze personeelsdag, die altijd rond deze periode plaatsvindt”, vertelt Jeroen Cops. “Door de coronacrisis konden we bijvoorbeeld geen sportactiviteit doen en moesten we out of the box denken. Zo kwam het idee om radio te maken met het stadspersoneel.”

Er was een werkgroep binnen de stad opgestart die de samenwerking met TrudoFM aanging. “Niet alles was op 1, 2, 3 geregeld. Er zijn verschillende ideeën op tafel gelegd en we hebben gekeken wat er mogelijk was binnen deze tijdspanne”, vertelt Jeroen. Er was meteen veel enthousiasme voor het radio-idee: “We zijn met ongeveer 400 personeelsleden. Als het aan het enthousiasme lag, maakten we radio voor drie of vier dagen.”