Stef Wijnants over voetbalcompetitie: “Als het profvoetbal wil blijven spelen, bied het dan gratis op tv aan aan iedereen”

Wijnants beseft dat de vele tests bij besmettingen bij spelers en entourage een doorn in het oog zijn en dat vele clubs ook getroffen worden door besmettingen. Het voetbal heeft zelf wel maatregelen genomen.

“Wat is de situatie? Voetbalmatchen zonder publiek zijn niet gevaarlijk voor de verspreiding van het virus. Dat zeggen tenminste toch alle virologen. Hiervoor bewegen er weinig mensen van plaats A naar plaats B. Bovendien kost het dit keer de maatschappij weinig of niets. Er moet bijvoorbeeld geen politie ingezet worden.

Voetballers worden ook veel getest. Uiteraard moeten de analyses van de tests voor primaire sectoren voorrang hebben in de laboratoria maar als die de testcapaciteit aankunnen moet de testing misschien toch kunnen. De clubs betalen het ook zelf. Voor een keer wordt het voetbal dan niet bevoordeeld.

En je kan nog een stap verdergaan. Als ze echt willen blijven spelen kunnen de clubs zich de komende tijd met een beperkte groep in een hotel afzonderen. Dat is niet nieuw hé? Als er een groot kampioenschap is (EK of WK ) zijn ze ook voor lange tijd weg van huis. Ze zien hun familie of vrienden dan ook niet. Ik zou zeggen : ze verdienen genoeg geld en de hotels waarin ze zouden verblijven zullen geen krotten zijn. Op die manier hebben ze geen contact met de buitenwereld.”