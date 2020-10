Wat wil jij weten over de Amerikaanse verkiezingen? Stel hier jouw vraag aan onze Amerikacorrespondent Björn Soenens 

Dinsdag is het zover: dan trekken de Amerikanen massaal naar de stembus – als ze nog niet per post stemden tenminste - en kiezen de nieuwe president van de Verenigde Staten. Kan Donald Trump opnieuw winnen, ook al loopt hij achter in de peilingen? Of kan Joe Biden waarmaken wat Hilary Clinton vier jaar geleden niet kon? En wanneer kunnen we een uitslag verwachten?