Stewards helpen bezoekers van hoofdbegraafplaats in Tienen

"Op onze hoofdbegraafplaats is het traditioneel erg druk", vertelt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "We weten uit ervaring dat de bezoekers nogal wat vragen hebben. Ze zoeken een bepaald graf bijvoorbeeld, of ze vragen waar ze naar het toilet kunnen. Of ze weten niet wat ze met eventueel afval moeten doen."

Omdat de horeca gesloten is, heeft de stad zelf een mobiel toilet geplaatst. "De stewards helpen je graag verder bij praktische problemen, maar ze zijn er ook om de mensen op de coronamaatregelen te wijzen", weet de burgemeester. "Zo zullen ze mensen aansporen om het mondmasker correct te dragen en om afstand te houden. Maar dat laatste is doorgaans geen probleem, want de paden op onze hoofdbegraafplaats zijn breed genoeg."