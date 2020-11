Studenten en docenten Erasmushogeschool springen bij in UZ Brussel

"Wij hadden de vraag gekregen van CEO Marc Noppen van het UZ Brussel of er studenten waren die de artsen en het verplegend personeel wilden komen ondersteunen", vertelt Gerlinde De Clercq, directrice van het departement gezondheidszorg van de school. "We hebben dan een oproep verspreid en er zijn een 50-tal studenten bereid gevonden om bij te springen in het UZ. Het gaat om studenten uit de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, bio-medische laboratoriumtechnologie en voedings- en dieetkunde".