Studenten Odisee Sint-Niklaas werken mee in triagecentra: “blij dat we ons steentje kunnen bijdragen”

Ook van de Odisee-campus in Brussel zijn er studenten verpleegkunde aan het werk in de testcentra. Studenten van de campus Aalst zijn stand-by, en kunnen inspringen waar en wanneer het nodig is. De 14 studenten uit Sint-Niklaas werken in de testcentra in Lochristi, Dendermonde, Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas zelf.

“Voor het vak ‘maatschappelijke dienstverlening’ gaan studenten soms werken in een callcenter van de zelfmoordlijn bijvoorbeeld, maar het werk in een triagecentrum vinden ze heel erg nuttig," zegt Catherine. "Ze zijn heel blij dat ze hun steentje kunnen bijdragen. Soms is het hard en veel werk: tot 70 tests afnemen in vier uur tijd. Zo leren ze ook snel en efficiënt werken.”