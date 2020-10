Uiterst zeldzame Brutus-munt geveild voor bijna 3 miljoen euro

Het waren opstandige senatoren onder leiding van Brutus en Cassius die de moord pleegden. Caesar werd 23 keer gestoken. Vermoedelijk waren zo’n 60 senatoren betrokken bij de samenzwering. Ze vonden dat Caesar teveel macht naar zich toetrok.

De samenzweerders kregen gratie na de moord en trokken zich terug in het oosten van het Romeinse rijk. Daar werden ze twee jaar later door medestanders van Caesar in de pan gehakt in de slag van Philippi, in het huidige Macedonië. Brutus pleegde daarop zelfmoord.

Uiteindelijk kwam een adoptiezoon van Caesar aan de macht, Gaius Julius Caesar Octavianus, de latere keizer Augustus. De moord op Caesar en de dilemma's van Brutus werden ook vereeuwigd in het toneelstuk "Julius Caesar" van William Shakespeare. Daaruit komt ook de beroemde zin "beware the Ides of March", "pas op voor de iden van maart", die Caesar van een orakel te horen krijgt.