Verschillende maatregelen, andere snelheden, wie is nog mee? "Leidt tot onrust en angst, mensen begrijpen het niet"

Wie heeft nog zicht op de coronamaatregelen? Wat mag in Brussel, wat mag in Vlaanderen? En in Wallonië? Wat kan in Leuven, en wat niet in Gent? In West-Vlaanderen? In Limburg? Dat de coronamaatregelen alle richtingen uitschieten, heeft veel verwarring veroorzaakt. “De mensen weten het niet zo goed meer”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Wat als je werkt in Brussel, je kinderen in Mechelen schoolgaan en je in Willebroek woont? Dan kun je niet meer volgen, en dan gaan mensen doen wat ze zelf denken dat goed is.”