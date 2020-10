Gaat ons land opnieuw volledig in lockdown? Dit ligt er op tafel op het Overlegcomité vandaag 

Het allerbelangrijkste zijn en blijven onze contacten. Hoe minder contacten we hebben, hoe minder kans het virus heeft om rond te gaan in de samenleving. En hoe we het ook draaien of keren, besmettingen vinden vooral plaats in onze dichte omgeving van vrienden of familie, of in scholen, klinkt het. Daarom staat de regel van vier hoog op de agenda. Tot nu toe mocht iedereen nog vier mensen thuis ontvangen - vanop afstand en met de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen weliswaar. Dat zou opnieuw teruggeschroefd kunnen worden.

Eén close contact (of knuffelcontact) zou wel behouden blijven, omdat de regering ook wil denken aan de psychosociale gevolgen.