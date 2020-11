Voorstelling voor kinderen in openlucht in Edegem gaat door, ondanks verstrenging coronamaatregelen

Het Land zonder Lach is een Halloween-verhaal dat wordt uitgebeeld door zo’n vijf acteurs die elk apart op grote afstand van elkaar en in openlucht een verhaal vertellen. Ondanks dat het om een voorstelling met acteurs gaat, is het volgens Koen Metsu, de burgemeester van Edegem (N-VA), geen cultureel evenement. “Het is meer buitenrecreatie, zoals pretparken en speeltuinen. Die zijn ook nog open”, aldus Metsu.

“Bovendien verloopt alles coronaproof. De kinderen zullen niet in interactie gaan met de acteurs. Per tijdslot mogen er 20 mensen de wandeling doen. Ze wandelen elk in hun eigen bubbel, met maximaal vier volwassenen en iedereen blijft op een veilige afstand van elkaar.”