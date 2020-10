Het Overlegcomité heeft vandaag een verstrengde lockdown aangekondigd. We mogen enkel ons ene knuffelcontact thuis uitnodigen, alle niet-essentiële winkels moeten sluiten, telewerken wordt verplicht waar mogelijk en de scholen blijven dicht tot en met 15 november. Heb jij vragen over deze nieuwe maatregelen of wil je getuigen over hoe je je hierbij voelt? Vul dan hieronder het formulier in.