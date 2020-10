Willy Sommers besmet met coronavirus: "Het is een onzichtbare vijand waar we geen vat op hebben"

Het hele gezin Sommers gaat nu voor twee weken in quarantaine in hun huis in Lennik. "We zonderen ons volledig af en mogen nergens naartoe. Dat is een zware dobber, maar ik ben zeker niet alleen. Er zijn intussen duizenden mensen die hetzelfde probleem hebben", zegt Willy. Omdat Sommers in het verleden problemen had met zijn hart is hij een risicopatiënt. "Ze hebben in het ziekenhuis meteen een cardiogram genomen en die was goed, dus met mijn hart is gelukkig alles in orde." De zanger werkte onlangs nog mee aan een campagne van Zorg en Gezondheid om mensen te motiveren deel te nemen aan de contactopsporing van de verspreiding van het coronavirus.