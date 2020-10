Wolf niet langer beschermd in de Verenigde Staten

Zo'n 45 jaar nadat de wolf beschermd werd voldoet de soort niet meer aan de criteria van een met uitsterven bedreigde soort en daarom wordt de federale bescherming in de "Endangered Species Act" opgeheven. Dat heeft de regering Trump beslist. In de jaren 70 waren er nog nauwelijks 1.000 wolven. Nu is dat aantal aangegroeid tot 6.000.