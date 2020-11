Woonzorgcentra vangen coronapatiënten van UZ Brussel op: "Mag wettelijk niet, maar we doen het tóch anders liggen we vol"

"Verschillende woonzorgcentra waar we sinds de vorige piek mee samenwerken bieden zich spontaan aan om te helpen. Patiënten die we willen ontslaan, maar nog te ziek zijn om echt naar huis te kunnen - en dus intussen wel nog een bed bezetten - worden daar opgevangen", vertelt Noppen. Ook de gemeente Jette bood zijn hulp al aan het ziekenhuis aan. "Ik kreeg een bericht van burgemeester Hervé Doyen (CDH): "Onze woonzorgcentra zijn voor u. Als je patiënten wil doorsturen, stuur ze maar." Ik vind dat fantastisch, maar wettelijk gezien mag dat eigenlijk niet. Dat is een andere bevoegheid. Ik heb daarover al veel discussies gehad met Minister Maron (Ecolo) en zijn administratie. Maar ik wil dat gerust zeggen: we doen het tóch. Want als we het niet doen, liggen we vol."