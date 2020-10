Zeker 140 doden bij ramp met migrantenboot voor kust van Senegal

De boot had zo'n 200 opvarenden aan boord, migranten die de Canarische Eilanden (en op die manier Europa) hoopten te bereiken. Hij was vertrokken vanuit Mbour in Senegal, maar een paar uur na het vertrek ontstond brand en kapseisde de boot. 60 mensen konden worden gered, meer dan 140 zijn vermist.

Het aantal migranten uit Afrika dat aankwam op de Spaanse eilandengroep in de Atlantische Oceaan, ten westen van Marokko en de Westelijke Sahara, is dit jaar sterk gestegen. Terwijl dat er vorig jaar nog maar 3.000 waren, is het aantal dit jaar opgelopen tot 11.000. Vooral de laatste weken was er sprake van een sterke stijging. Maar ook het aantal ongelukken is toegenomen. De voorbije weken leed een kwart van de migrantenboten schipbreuk.