14-jarige uit Bilzen volgt nu al hoger onderwijs: "Ik heb mezelf als kleuter leren lezen"

Ondanks het feit dat hij voorloopt op zijn leeftijdsgenootjes, is Iren niet hoogbegaafd. “Hij is niet per se slimmer dan andere kinderen”, zegt zijn moeder Mathilde. "Zijn talent ligt vooral in het feit dat hij zich helemaal kan vastbijten in een onderwerp dat hem interesseert. Op zijn twaalfde had hij al een middelbaar BSO-diploma. De voorbije twee jaar legde hij zich toe op zelfstudie en programmeren.”