25 jaar geleden dook "Smelly cat" op in "Friends": pijnlijk voor de oren, maar wel in het collectief geheugen

Betsy Borns, die het script schreef voor "The One With The Baby On The Bus" en samen met scriptschrijver Adam Chase de tekst van "Smelly cat" neerschreef: "Ik had zo’n echt stinkende en vieze hond. Die stonk zelfs zo hard dat ik hem Gouda noemde, omdat zijn geur vergelijkbaar was met die van slechte kaas. Maar ik heb 'hond' dan vervangen door 'kat', omdat dat me leuker leek." (Refinery29, maart 2016)

"Eigenlijk kan ik me de details niet meer zo goed herinneren, omdat het ook al zo lang geleden is. Maar het had zeker iets te maken met mijn stinkende hond. Omdat die in mijn aflevering zat, zal het wel niet toevallig zijn. Maar ik heb ook een hond die lekker ruikt, Bodhi namelijk." (Refinery29)