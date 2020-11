75-jarigen in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken krijgen een wijkagent op bezoek

“Het idee is gegroeid tijdens de lockdown in maart”, vertelt burgemeester van Gingelom Patrick Lismont (SP.A-Goesting). “We hebben toen alle 80-plussers bezocht en dat is heel goed meegevallen. De mensen kregen toen een wijkagent over de vloer. Het was fijn om eens iemand van de politie te zien die niet verbaliseerde, maar wel een warme boodschap bracht in tijden van corona.” De burgemeesters van de politiezone willen ook andere doelgroepen aanspreken, en dus krijgen nu elk jaar de 75-jarigen het bezoek van hun wijkagent.