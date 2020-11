"America First" versus "America’s back": hoe presidentsverkiezingen in de VS het wereldtoneel radicaal kunnen veranderen

Niet alles wat Trump heeft gedaan in zijn buitenlands beleid, wordt in de VS overigens op kritiek onthaald. Onder de leiding van Trump is het kalifaat van terreurgroep IS opgerold. Vorig jaar werd de leider van IS, al-Baghdadi, gedood. De strijd tegen het kalifaat van IS was ingezet onder Obama maar is door Trump tot een goed einde gebracht. Hij heeft daarna de cruciale bondgenoten in die strijd, de Syrische Koerden, brutaal laten vallen en overgeleverd aan hun aartsvijanden de Turken, maar slechts weinigen in de VS zouden een langdurige Amerikaanse aanwezigheid in Syrië hebben aanvaard. Ook Biden wil af van de “forever wars”, de oorlogen die blijven duren.