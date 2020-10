Amerikaanse kiezers stellen problemen vast bij post: "Ik kreeg twee stembrieven, op mijn oude adres en op het nieuwe"

De Amerikaanse presidentsverkiezingen verlopen dit jaar bijzonder complex, zelfs chaotisch. Door de corona-epidemie hebben nooit eerder zoveel mensen vooraf hun stem uitgebracht: 80 miljoen zijn er dat intussen. Dat is ook nooit eerder zo vaak per post gebeurd. Nu heeft het bedrijf dus problemen om de kiesbrieven te verwerken. Ze komen ook niet altijd bij de juiste mensen terecht. Onze Amerikawatcher Björn Soenens trok naar een stembureau in New Jersey.