Amper 1 op de 5 stervende coronapatiënten kan gepast afscheid nemen: "Dit moeten we vermijden bij nieuwe piek"

Familieleden en vrienden van een terminale coronapatiënt hunkeren vooral naar duidelijke en heldere communicatie. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van UZ Gent bij nabestaanden van coronadoden. Door de strikte coronamaatregelen in woonzorgcentra en ziekenhuizen botsten mensen tijdens de vorige coronapiek vaak op een muur als ze nog afscheid wilden nemen van een zieke dierbare. In amper 1 op de 5 gevallen konden ze gepast afscheid nemen. In ruim de helft van de gevallen kregen nabestaanden te horen dat fysiek bezoek, omwille van corona, onmogelijk was.