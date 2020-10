Auditeur-generaal Raad van State wil avondklok overeind houden

Jurist Jan de Groote en Wetenschapsfilosofe Karin Verelst (VUB) zijn naar eigen zeggen niet tegen strengere coronamaatregelen, maar zeggen dat een avondklok in strijd met de grondwet is. In Vlaanderen geldt er een avondklok van 12 uur 's nachts tot 5 uur 's ochtends. In Wallonië en Brussel is de avondklok nog strenger, daar geldt het van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Daardoor is het niet toegestaan om de woning te verlaten tijdens dat die avondklok van kracht is, "zelfs niet om de hond uit te laten, een sigaret te roken of een wandeling te maken", aldus Verelst.