"Bel Friday" dit weekend, de Belgische tegenhanger van "Black Friday", maar: "Loop niet zomaar mee in promoties"

Sven Pichal waarschuwt in het tv-programma "De markt" op Eén wel om goed uit te kijken: "Er staan er mooie kortingen tussen en ook leuke productpakketen, maar niet elke promotie is zo fantastisch. Proximus verkoopt zo bijvoorbeeld smartphones vanaf 9 euro per stuk, maar dat doen ze een heel jaar door en bovendien moet je er dan wel een abonnement voor 24 maanden bijnemen. Dat zijn niet altijd de voordeligste abonnementen, waardoor het uiteindelijk toch niet zo'n mooie deal is," zo zegt hij.

"Laat je bovendien niet opjagen. Koop enkel wat je nu écht nodig hebt. Is je televisie aan vervanging toe, dan kan het interessant zijn, maar koop dan niet tegelijkertijd een nieuw espressotoestel als dat niet echt nodig is. We laten ons vaak opjagen omdat de kortingen maar één weekend gelden. Maar wees gerust, er komen wel nog nieuwe acties in de toekomst. Al te vaak laten we ons vangen aan miskopen tijdens koopjesperiodes of acties als deze," aldus Sven Pichal, de inspecteur op Radio 2.