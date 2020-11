Belgian Air Force brengt eresaluut aan laatste Belgische D-day-piloot boven Grimbergen

Joseph 'Jeff' Moureau was de laatste Belgische militaire piloot die heeft gevochten in de Belgische groep van de Britse Royal Air Force (RAF), de Britse luchtmacht. Deze week overleed hij op 99-jarige leeftijd. Moureau vocht mee bij de geallieerde landing in Normandië en haalde die dag een Duitse bommenwerper neer. Joseph Moureau werd geboren in Jette op 13 april 1921. Hij ging samen met zijn tweelingbroer Alfred in dienst van de troepen van het Verenigd Koninkrijk in 1940. Beiden meldden zich als piloot bij de Royal Air Force (RAF). Na een lange training kwalificeerden ze zich op de Spitfire, het beroemde Britse jachtvliegtuig. Ze werden ingezet in het 349e squadron, de divisie die voornamelijk uit Belgische piloten bestond.