Betoging voor Poolse ambassade in Brussel tegen verder inperken van abortus

Incidenten waren er niet. Bij een betoging een dag eerder daagden ongeveer driehonderd betogers op, zegt de politie. In Polen zelf gingen de voorbije dagen tienduizenden betogers de straat op (foto). Onder de betogers in Brussel, vooral vrouwen, waren veel Polen, maar ook andere Brusselaars die het recht op zeggenschap over het eigen lichaam verdedigen. Z

Ze rolden een zwart spandoek uit met daarop: "Mijn lichaam, mijn keuze, mijn rechten". Het Poolse Grondwettelijk Hof oordeelde op 22 oktober dat abortus wegens afwijkingen van de foetus ongrondwettelijk is. Dat betekende dat abortus de facto illegaal werd, terwijl de abortuswet in het land al een van de meest restrictieve was van Europa. Enkel abortus wegens levensgevaar, of na verkrachting of incest zijn nog toegelaten.