Bilzen vraagt inwoners om op 6 november om 19 uur een vriend of kennis op te bellen: "Tegen de eenzaamheid"

Bilzen vraagt haar inwoners om volgende week vrijdag om 19 uur even te gaan zitten, door de contactenlijst in hun telefoon te scrollen en iemand even op te bellen. "We gaan ervan uit dat iedereen een smartphone heeft tegenwoordig", zegt de Bilzerse schepen Peter Thijs. "En we vragen hen op vrijdag 6 november naar de contactenlijst te gaan, naar boven of beneden te scrollen en diegene op te bellen waarop je scroll stilvalt. Dat kan iemand zijn die je pas nog hebt gezien of iemand waarvan je zelfs niet meer wist dat die nog in je contactenlijst stond. Het is de bedoeling die dan toch even op te bellen en te vragen hoe het met hem of haar gaat."