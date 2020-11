Bloemist logeert met Allerheiligen in caravan aan kerkhof van Staden: “Ik doe dit al 20 jaar om onze bloemen te bewaken”

Decoster logeert al 20 jaar in de periode van Allerheiligen en Allerzielen aan het kerkhof van Staden. Hij verblijft 10 dagen samen met zijn hond in een oude caravan. Als bloemist wil hij zijn bloemstukken en chrysanten bewaken die klaarstaan in een tent om overdag verkocht te worden. “Hier staat voor veel geld aan bloemen. Het is nodig, want het kerkhof is afgelegen. Je kan zo in de tenten lopen”, zegt Decoster.