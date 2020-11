Domein met kasteel tegenover Technopolis opent in 2021 voor het publiek

Het domein van het Geerdegemkasteel is 1,6 hectare groot. De voorbije jaren heeft de natuur er haar gang kunnen gaan en is het verwilderd. Er staat ook een ruÏne van een kasteel dat 40 jaar geleden afbrandde. "We gaan het kasteel niet restaureren, maar behouden als ruïne en laten het overgroeien door de planten", vertelt schepen van natuur-en groenontwikkeling Patrick Princen. "Zo krijgen we een groene ruïne"

Het domein zal wel een stevige opknapbeurt krijgen. "We zullen ervoor zorgen dat het hier veilig is om te spelen en te wandelen, zodat iedereen van deze groene parel kan komen genieten. Ook de inkompoort van het domein wordt vernieuwd", zegt Princen.

De stad en Technopolis willen inzetten op natuureducatie. Zo zullen er workshops rond natuur worden gegeven.