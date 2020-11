Brand in recyclagebedrijf Galloo in Menen

De brandweer van de zone Fluvia was er met een groot korps van tientallen brandweermannen. De brand zorgde voor een grote rookpluim die in de richting van de Lage Weg dreef. Wat er precies aan de hand was, is nog onduidelijk.

Aan de buurtbewoners werd aangeraden om ramen en deuren dicht te houden, want in dat bedrijf verwerken ze afgedankte elektrische en elektronische apparaten via het Recupel-systeem. Jaarlijks wordt er meer dan 25.000 ton witgoed, bruingoed, televisieschermen en monitoren verwerkt.