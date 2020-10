Buitenaardse bodemstalen veilig opgeborgen in ruimtetuig OSIRIS-REx

De collectorkop op het einde van de robotarm drong tijdens de 6 seconden dat hij contact maakte met Bennu zo'n 24 tot 48 centimeter diep door in de ondergrond, wat erop wijst dat de asteroïde zandachtig en schilferachtig is onder het ruwe oppervlak, zei de NASA.



Het is niet duidelijk hoeveel bodemmateriaal van Bennu er precies is verzameld, maar het is in elk geval meer dan het minimum van 60 gram dat het doel was van de missie. Op basis van beelden van OSIRIS-REx schatten wetenschappers van de missie dat het om zo'n 2 kilogram zou kunnen gaan.

De collectorkop en het materiaal zijn nu met de grijparm van OSIRIS-REx in de Sample Return Capsule (SRC) geplaatst, in het midden van het ruimtetuig.

De operatie was delicaat omdat het grondteam bevelen moest geven aan het ruimtetuig om verschillende stappen in het proces te zetten, terwijl OSIRIS-REx voor veel andere procedures zo goed als autonoom werkt. Elke communicatie met het ruimtetuig duurde over en weer minstens 37 minuten omdat OSIRIS-REx zo ver van de aarde staat dat het 18,5 minuten duurt voor een signaal van de satelliet de aarde bereikt en omgekeerd. Ook tijdens de operatie is er overigens nog bodemmateriaal weggelekt.

"Ook al breekt mijn hart voor het verlies van een deel van het staal, toch bleek het een behoorlijk cool wetenschappelijk experiment te zijn en we leren er veel van", zei Dante Laurette, de hoofdwetenschapper van het project aan de University of Arizona.