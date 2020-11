De apocalyps was voorspeld, maar Afrika is veel minder hard getroffen door het coronavirus: hoe komt dat?

De cijfers tonen duidelijk aan dat Afrika veel minder hard getroffen is dan de andere continenten (Oceanië even buiten beschouwing gelaten). Slechts 3,5% van alle coronadoden viel in Afrika, terwijl daar 17% van de wereldbevolking woont. En dat ligt niet aan gebrekkige registratie. Onderzoek naar onder meer begraafplaatsen toont duidelijk aan dat er in de meeste landen geen oversterfte is.

Uiteraard zijn de cijfers niet overal dezelfde. Landen in het noorden en het zuiden van het continent (zoals Marokko, Tunesië, Zuid-Afrika) tellen proportioneel meer besmettingen en meer doden dan de landen rond de evenaar. In die landen zien ze nu ook een tweede golf. Maar in landen als Burkina Faso lijkt de pandemie bijna voorbij.