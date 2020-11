Vicepresident onder Obama, politieke veteraan, maar ook (groot)vader met tragisch verleden: wie is Joe Biden?

Anders dan Trump komt Biden niet uit een rijk gezin. Zijn vader verkocht tweedehandsauto's. Het was een katholiek gezin met Ierse roots, iets waar hij fier op is. Hij zal overigens na John Kennedy (1961-1963) pas de tweede katholieke president worden.

Joe Biden is geboren in de staat Pennsylvania, maar verhuisde als kind naar Wilmington in de kleine staat Delaware aan de oostkust, waar hij nu nog altijd woont. Hij studeerde rechten en vermeed militaire dienst en dus de oorlog in Vietnam omdat hij leed aan astma. Biden stapte al snel in de politiek en werd in 1972 verrassend verkozen. Hij was toen 29 en een van de jongste senatoren ooit. Verrassend, want de verkiezingen van '72 waren een ramp voor de Democraten toen hun progressieve kandidaat George McGovern werd vermorzeld door de Republikeinse president Richard Nixon. Die moest twee jaar later wel opkrassen door het Watergate-schandaal. (Lees verder onder de foto).