Dit weekend blijven we binnen (en daar helpen deze kijktips bij)

De band Nordmann is na twee jaar schaven eindelijk klaar om het nieuwe album "In velvet" te delen met een echt publiek. Dat echte publiek zal nog even moeten wachten, maar de plaatvoorstelling gaat zaterdag nog altijd door in een verder leeggemaakte Handelsbeurs in Gent.

Eén voordeel: het concert wordt een livestream show, waar iedereen van kan genieten. Zateragavond 20.15 uur kunt u via deze link mee luisteren naar het nieuwe album, tickets kosten 5 euro. U zult dus moeten kiezen tussen Rosas en Nordmann. Straks krijgt u nog last van FOMO (Fear Of Missing Out, de angst om iets te missen, red.) zoals in die goede, oude tijd voor corona!