Eenrichtingsverkeer op kerkhoven Aalst door corona: "We willen drukte zo veel mogelijk vermijden"

"Op alle 10 begraafplaatsen in Aalst hebben we pijlen aangebracht op de grond om de bezoekersstromen goed te leiden", vertelt Pieter Lauwereys van de stad Aalst bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Er zijn aparte in- en uitgangen. Op grotere begraafplaatsen, zoals die in het centrum, voorzien we nadarhekken om een nog duidelijkere scheiding te hebben."