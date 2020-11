Einde van vernieuwing Woluwelaan eindelijk in zicht

Uiteindelijk duurde het tot nu eer de werf grotendeels klaar was. Al die tijd was het ellende troef voor de omwonenden. Zij trokken enkele keren aan de alarmbel. Garagist David Van Ermen reageert opgelucht: "We zien opnieuw licht aan het einde van de tunnel. Het is wel jammer dat wij als ondernemers nooit een degelijke compensatie hebben gekregen voor al deze miserie. Zeg nu zelf, 2.000 euro voor een periode van vijf jaar: da's toch heel erg weinig. Maar goed, we zijn blij dat het nu opnieuw open is. Tegen het einde van dit jaar zou alle miserie moeten voorbij zijn."