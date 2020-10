Epidemioloog Pierre Van Damme: "Essentie is contacten beperken om virus geen kans te geven om zich te verspreiden"

De eerste minister Alexander De Croo heeft de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus omschreven als een verstrengde lockdown. Die omschrijving schept duidelijkheid voor de bevolking.

"De essentie van de maatregelen is een oproep om de contacten te beperken. Men wil de huishoudens isoleren en die individueel een aantal zaken te laten doen. Ze laten dat toe om een beetje perspectief te geven. Men wil elk huishouden apart houden. Het signaal is heel duidelijk. Loop niet bij elkaar over de vloer, want dat geeft het virus de kans om zich te verspreiden", zegt epidemioloog Pierre Van Damme in "Het Journaal".

Voor alleenstaanden maakt men een onderscheid. "Dat is heel terecht. Zij kunnen een knuffelcontact hebben en één extra contact op veilige afstand. Men zorgt er voor dat er niet te veel eenzaamheid ontstaat. Dat hebben we geleerd uit de eerste lockdown. We hebben een redelijk haalbare oplossing, zonder de hele samenleving in gevaar te brengen."