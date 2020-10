Ex-contactonderzoeker aan het woord: "Sommige mensen willen de ernst van de situatie echt niet inzien"

"Als pas afgestudeerde was het moeilijk om meteen werk te vinden, zeker tijdens deze coronacrisis. Toen ik door een interimkantoor werd opgebeld met de vraag of ik tijdelijk als contactspeurder wilde werken, besloot ik om te solliciteren. Na een kort online gesprek met het callcenter kreeg ik het nieuws dat ik was aangenomen. De nood aan contact tracers was toen al, begin oktober, erg groot. Dat toonde voor mij aan dat de overheid een tweede lockdown vreesde. In totaal werkte ik een maand als contactonderzoeker, want na enkele weken kreeg ik een andere jobaanbieding."