Federale regering is het eens over solidariteitsbijdrage op effectenrekeningen

De nieuwe solidariteitsbijdrage komt in de plaats van de effectentaks van de vorige minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die door het Grondwettelijk Hof is vernietigd. "Er waren inderdaad een heleboel bezwaren, en we hebben die allemaal weggewerkt", zegt de nieuwe minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). "We zijn ervan overtuigd dat dit de toets van de Raad van State en van het Grondwettelijk Hof zal doorstaan."