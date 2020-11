Frietjes uit Rillaar blijven verkopen, vooral tijdens het weekeinde

Simon Nijs merkt op dat mensen vooral tijdens het weekeinde frieten gaan halen: "Gelukkig leveren wij vooral bij frituren, de afhaalfrituur doet het echt goed. Maar tijdens de week is het nauwelijk rendabel, veel frituren doen niet meer open over de middag. Mensen werken ook vaak thuis en eten dan gewoon wat er in huis is. Maar op vrijdag, zaterdag en zondag is het aanschuiven aan de frituren."

"Dus leveren wij ook vooral heel het weekeinde. De restaurants zijn we wel kwijt nu, behalve diegene die veel frieten verkopen met afhaaldienst. We draaien in totaal toch twintig procent minder. Maar we klagen niet, we hebben nog werk en maken mensen gelukkig met verse aardappelen en dus warme frietjes van de frituur", besluit Simon.