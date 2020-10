Geen (of heel beperkt) bezoek in veel West-Vlaamse ziekenhuizen

De ziekenhuizen in West-Vlaanderen willen koste wat kost vermijden dat hun personeel besmet raakt met corona. Het is er zo al bijzonder druk, dus mag er geen personeel uitvallen. Het AZ Damiaan in Oostende en het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper hebben daarom besloten geen bezoek meer toe te laten. In Oostende gaat de regel maandag in, in Ieper morgen al.

Er zijn wel nog uitzonderingen toegelaten, vertelt Pieter-Jan Breyne van het Jan Ypermanziekenhuis: "Kinderen op pediatrie mogen hun beide ouders nog zien. Mama's die net een kindje hebben gekregen, kunnen zowel van hun partner als van hun kinderen bezoek krijgen. En ook als een patiënt kritiek is, mogen de onmiddelijke naasten nog langskomen."

In het AZ Groeninge in Kortrijk en in het AZ Delta in Roeselare mag bezoek wel nog, maar dan maximaal 1 persoon per patiënt voor hoogstens 1 uur. De regels kunnen wel nog veranderen, want de ziekenhuizen bekijken of er geen uniforme bezoekregeling kan komen voor heel Vlaanderen.