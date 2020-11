Geen Rally van Ieper dit jaar: "Coronacijfers zijn te alarmerend"

De ziekenhuizen liggen al overvol en het Rode Kruis en de andere veiligheidsdiensten hebben nu andere prioriteiten. Dus kan de rally niet doorgaan. "Met spijt in het hart", zegt burgemeester Emmily Talpe (Open VLD). "Toen we hoorden dat de wedstrijd een WK ging worden, waren we eerst zeer enthousiast. Maar de voorbije weken werd steeds duidelijker dat het moeilijk haalbaar ging worden om de wedstrijd te organiseren. We hebben hard gezocht naar formules om de Rally toch veilig te kunnen laten doorgaan, maar de gezondheidscijfers zijn de belangrijkste parameter. En die zijn alarmerend."