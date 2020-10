Geen Ros Beiaard in Dendermonde, wél paardenhoofden die tot wel 4 meter hoog zijn

Normaal gezien zou het machtige Ros Beiaard, een kolossaal groot paard, in Dendermonde zijn intrede doen op 24 mei van dit jaar. Maar corona gooide alweer roet in het eten en het grote feest is uitgesteld naar 30 mei van volgend jaar. Maar Dendermonde zou geen paardenstad zijn indien zij het edele dier geen plaats zou geven in haar straten. Met het streetartproject "Paardenkracht" probeert de stad de geest van het ros voelbaar te houden in de straten.

(lees verder onder de foto)