Heilig Hartziekenhuis in Mol zoekt dringend vrijwilligers met medische achtergrond

Het Heilig Hartziekenhuis in Mol is op zoek naar vrijwilligers met een medische achtergrond. Die zouden in de zorg zelf ingezet worden. Het is alle hens aan dek in het ziekenhuis van Mol door het stijgende aantal coronaptiënten en door een uitbraak van het virus op een niet-COVID-afdeling. "Momenteel lukt het nog net, maar we willen een lijst met vrijwilligers achter de hand hebben", zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).