Belgisch leger houdt testvluchten boven UZ Leuven: "Om binnenkort coronapatiënten over te vliegen" 

Het ziekenhuis van Leuven heeft wel een eigen landingsplaats, maar die is te licht voor de NH90-helikopter die het leger gebruikt. "Het leger heeft de opdracht gekregen om te bekijken waar ze eventueel kunnen landen in de buurt van verschillende ziekenhuizen met het oog op de corona-epidemie", vertelt noodplancoördinator Dimitri De Fré van UZ Leuven. "We hebben een grote campus aan Gasthuisberg waar veel gebouwen staan, dus dat is niet evident voor een helikopter. Daarom hebben ze vanmiddag onderzocht hoe ze de transfers van patiënten zo snel mogelijk kunnen doen wanneer dat binnenkort nodig zou zijn."

In het verleden werkte het Leuvense ziekenhuis al samen met Defensie en werd de kazerne van Heverlee vaak gekozen als landingsplaats. Omdat er wordt verwacht dat er nu regelmatig patiënten naar het ziekenhuis zullen moeten worden overgevlogen, zoekt Defensie een plek op de ziekenhuiscampus zelf.